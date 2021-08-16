В Пермском крае окончены поиски мужчины, который ушел в магазин и пропал

Волонтеры сообщили, что пропавший мужчина найден мертвым. Фото: архив "КП"

В Гайнском районе окончены поиски 49-летнего мужчины. К несчастью, он найден погибшим, об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59».

Напомним, житель поселка Кебраты пропал еще 2 августа. Сообщалось, что он отправился в магазин и пропал. С тех пор о нем не было известий.

Кстати, на днях волонтеры сообщили, что 36-летняя Алена Стежина найдена живой. Он также ушла из дома 2 августа, но спустя две недели вернулась.

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