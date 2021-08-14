В Пермском крае окончены поиски 36-летней женщины

Фото: "Регион 59"

Волонтеры пермского поискового отряда «Регион 59» сообщили о том, что 36-летняя Алена Стежина найдена живой.

«Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», - говорится в источнике.

Пропавшая покинула свой дом 2 августа и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

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