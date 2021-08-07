Жителей Перми ждет отключение воды

Воду отключат в домах в нескольких районах Перми. Фото: архив "КП"

В Перми в воскресенье и на следующей жителей ждет отключение холодной воды. Компания «Новогор-Прикамье» будет проводить ремонтные работы на сети.

8 августа с 9.00 до 20.00 без воды дома:

Белинского, Героев Хасана, 10, 12, 3А, 5, 7, 8, 9; Комсомольский проспект, 80; Чернышевского, 32; Юрия Смирнова, 4.

10 августа с 10.00 до 17.00:

Пятилетки, 2, 6; Богадана Хмельницкого, 11, 11/2, 13, 26, 30, 32, 36; Дубровская, 11, 12; Охотников, 12, 12А, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 27А, 30, 7А; Пензенская, 27/2; Полтавская, 3А; Чугулевская, 1.

11 августа с 9.00 до 20.00:

Встречная, 32; Куфонина, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23; Парковый, 2, 2А, 4, 6, 8; Подлесная, 11, 11А, 13, 2, 3А, 5, 7, 9.

14 августа с 9.00 до 19.30:

Народовольческая, 23, 28, 33, 33А, 37, 39, 42, 46; Революции, 3, 3/1, 3/4, 3/4Б, 3/4В, 3/5, 3/6, 3/7, 3Г, 5.