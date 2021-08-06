В Пермском крае отец 9-летней девочки, погибшей от взрыва газа, получил наказание

Дом многодетной семьи взлетел на воздух.

В Нытве суд вынес приговор мужчине, который вместе с супругой воспитывали приемную 9-летнюю девочку. В конце марта их дом взлетел на воздух. В этот момент в нем находились двое детей 9 и 15 лет. Родители в этот момент уехали по делам, еще одна девочка была на занятиях. Взрыв был такой мощный, что от их дома ничего не осталось. 9-летняя девочка погибла на месте, а ее брат чудом остался жив, получив ожоги.

Выяснением обстоятельств занялись следователи и прокуроры. Выяснилось, что хозяин частного дома в цокольном этаже хранил газовые баллоны, которыми пользовались для хознужд. Они и стали причиной взрыва, были нарушены правила противопожарного режима, газ воспламенился и произошел взрыв, а потом пожар.

- Нытвенский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, сообщает прокуратура Пермского края. - Он признан виновным в по статье «Нарушение пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека и приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.