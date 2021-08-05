Red Wings подала заявки на субсидирование 6 рейсов из Перми

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Авиакомпания Red Wings отправила в Росавиацию заявки на участие в программе субсидирования региональных перевозок из Перми по шести новым направлениям: Астрахань, Красноярск, Томск, Мурманск, Махачкала, Омск. Об этом сообщает издание Business Class.

В случае положительного решения Росавиации и включения маршрутов в число субсидируемых в 2021 году, выполнение данных рейсов будет софинансироваться из бюджетов РФ и края.

Ранее краевое правительство, авиаперевозчик Red Wings и АО «Международный аэропорт «Пермь» заключили соглашение, направленное на развитие регулярных внутренних межрегиональных и международных воздушных перевозок.