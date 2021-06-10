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Общество10 июня 2021 10:05

Авиакомпания «Red Wings» планирует сделать пермский аэропорт своим авиахабом

Это поможет компании расширить маршруты авиаперевозок из Перми
Григорий Серёдкин
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Фото: https://flyredwings.com/

Фото: https://flyredwings.com/

Правительство Пермского края, авиакомпания Red Wings и АО «Международный аэропорт «Пермь» заключили соглашение, направленое на развитие регулярных внутренних межрегиональных и международных воздушных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

На данный момент Red Wings уже осуществляет авиаперевозки из Перми в Москву, Симферополь и Сочи. Авиакомпания намерена расширить маршрутную сеть из региона в такие города как Мурманск, Омск, Томск, Махачкала, Астрахань.

Отметим, сейчас базовыми аэропортами Red Wings являются столичное Домодедово и подмосковный Жуковский, питерское Пулково, а также аэропорты Челябинска и Екатеринбурга.