В Прикамье заработал Штаб общественной поддержки «Единой России»

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2 августа в Перми на базе Региональной общественной приемной Председателя «Единой России» состоялось открытие Регионального Штаба общественной поддержки партии

Руководителем и официальным представителем Штаба стал заслуженный мастер спорта России, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко, координатором штаба была назначена член Генерального совета Партии, заместитель руководителя Региональной общественной приёмной Елена Савельева.

В церемонии официального открытия Штаба общественной поддержки приняли участие депутаты Государственной Думы РФ Игорь Сапко и Игорь Шубин, депутат Законодательного Собрания Пермского края Вячеслав Григорьев, региональные координаторы федеральных партийных проектов и руководители некоммерческих общественных организаций Пермского края.

- Штаб общественной поддержки представляет из себя площадку, в рамках которой планируется объединить усилия депутатов всех уровней и активистов Партии, представителей муниципальной и региональной исполнительной власти Пермского края, некоммерческих общественных организаций, экспертов различных сфер с целью услышать все предложения граждан, с тем, чтобы они в итоге вошли в «Народную программу» партии, – отметил в приветственном слове Вячеслав Григорьев.

- В числе приоритетных задач работы – организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на сбор и обработку предложений жителей региона, систематизацию, обобщение и поддержку актуальных инициатив по улучшению качества жизни населения, выстраивание эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп, - рассказал руководитель Штаба Альберт Демченко.

- Все наработки, которые в своей работе активно использует Региональная общественная приемная, будут транслированы в деятельность Штаба общественной поддержки. Также будет усилено взаимодействие с краевым Правительством по организации и проведению приёмов руководителями Министерств, – подчеркнула Елена Савельева.

Напомним, в Прикамье продолжается подготовка к сентябрьским выборам. Так, завершился прием документов на выдвижение от кандидатов в депутаты и избирательных объединений на выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва. Всего на 60 мандатов выдвинуто 1149 кандидатов, из них 163 по 30 одномандатным округам и 986 по партийным спискам.

Партийные списки представлены десятью избирательными объединениями: «Единая Россия» (145 кандидатов), «Зеленая альтернатива (57 кандидатов), «Коммунисты России» (153 кандидата), «КПРФ» (121 кандидат), «ЛДПР» (108 кандидатов), «Новые люди» (67 кандидатов), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (94 кандидата), «Родина» (62 кандидата), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (128 кандидатов), «Яблоко» (51 кандидат).