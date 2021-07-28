Вероника Куликова: «Переполненные автобусы в Перми не позволяют обеспечивать «социальную дистанцию» в условиях пандемии»

Фото: страница в Фейсбук Вероники Куликовой.

Депутат Пермской городской думы Вероника Куликова, руководитель регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Пермском крае направила обращения в прокуратуру Перми и управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук. Поводом для обращений стала переполненность автобусов в часы пик, связанная с переводом общественного транспорта на летнее расписание. Что, по мнению Вероники Куликовой, недопустимо в условиях продолжающейся пандемии.

- В соответствии с распоряжением Департамента транспорта Администрации города Перми с 1 июня по 31 августа количество автобусов на большинстве муниципальных маршрутов регулярных перевозок сокращено в связи с переходом на летнее расписание, - обращает внимание прокурора Перми депутат. - В том числе – на маршрутах №1, 3,6,10,14,15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 32, 36, 41, 45, 47, 50, 53, 56, 58, 63, 64, 68, 73, 77, 80, 88. В течение года от жителей Перми в мой адрес поступают многочисленные жалобы о переполненности автобусов в пиковое время: в утренние, вечерние часы. Время ожидания автобусов увеличилось, соответственно, салоны автобусов переполнены, особенно в «пиковое время». Возможность для пассажиров соблюдать «социальную дистанцию», призванную снизить угрозу заражения COVID-19, в данной ситуации отсутствует.

К письму на имя прокурора Перми Виталия Дымолазова Вероника Куликова приложила обращения граждан.

- Одной из самых болезненных тем для пермяков продолжает оставаться работа общественного транспорта, - отметила Вероника Куликова в посте на своей странице Фейсбук. - Большинство обращений связаны с задержками в движении автобусов, неудобными маршрутами и уже не для всех «бесплатными» пересадками. Наиболее острая проблема - переполненность автобусов в часы пик. С переходом на «летнее расписание» чиновники еще больше сократили количество рейсов на городских маршрутах. По этой причине возросло время ожидания. Люди все чаще жалуются на огромные интервалы в движении транспорта, тесноту и давку в автобусах в часы пик. И это в условиях пандемии.

- Краевой оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации вводит новые меры, направленные на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции, - отмечает депутат в своем обращении. - При этом Департаментом транспорта Администрации города Перми меры по исправлению ситуации с пассажирскими перевозками на муниципальных маршрутах общественного транспорта не предпринимаются. Тем самым создается серьезная угроза жизни и здоровью пермяков, увеличивается риск заражения коронавирусной инфекцией. Прошу провести проверку по указанным фактам, в случае выявления нарушений – принять меры прокурорского реагирования в соответствии с действующим законодательством РФ.