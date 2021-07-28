В Пермском крае на неопределенный срок сократят плановую помощь

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Из-за роста количество заболевших коронавирусом 60% коечного фонда сейчас отданы для лечения пациентов с COVID-19 и коек не хватает.

- Мы вынуждены перепрофилировать на работу на covid следующие больницы: Лысьва, 6 медсанчасть, кардиодиспансер на Сибирской и еще один корпус 9 медсанчасти, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» главный врач пермской Краевой клинической больницы Анатолий Касатов. - А это те лечебные учреждения, которые оказывали плановую и экстренную помощь, но сейчас мы вынуждены сокращать ее на неопредеенный период до эпидемиологического спада. Исключение в оказании медицинской помощи составляют жизнеугрожающие ситуации, онкологическая помощь и сердечно-сосудистые заболевания.

Почему? К примеру, пациенту положена плановая офтальмологическая операция по удалению катаракты. Ее приходится отодвигать по одной простой причине: да, без зрения крайне тяжело, но в ближайшее время это не приедет к гибели человека. А на тех койках, которые сейчас освободятся, медики будут оказывать медицинскую помощь тем людям, которые нее могут погибнуть в ближайшие дни или даже часы.

- Другого выбора здесь нет, и к этому нужно относиться с пониманием, - отметил Анатолий Касатов. - И я уверен, что все: и жители, и пациенты, и медицинские работники мечтают о возможности возврата в нормальное, мирное время, когда мы сможем оказывать плановую помощь и для пациентов она будет доступной. Одно могу сказать точно: экстренная помощь сейчас оказывается незамедлительно и в полном объеме.

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