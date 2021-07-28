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Общество28 июля 2021 10:43

В Прикамье впервые поступила партия вакцины «Спутник Лайт»

Ее распределят между поликлиниками региона
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермский край поступили первые 13 268 комплектов однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», а также 2 340 доз двухкомпонетной вакцины «КовиВак». Об этом рассказали в пресс-службе администрации губернатора.

В ближайшее время вакцину распределят между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

Вакцина «Спутник Лайт» рекомендуется к применению тем лицам от 18 до 60 лет, кто ранее уже переболел COVID-19. А также для повторной вакцинации (ревакцинации).

Отметим, что вакцинация проводится не ранее чем через 6 месяцев после перенесенного коронавируса или прохождения первого курса вакцинации.