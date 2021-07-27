В Перми 4-летняя девочка скончалась, попав под машину. Фото: Вконтакте "Гайва. Орджоникидзевский район".

В Перми вечером 27 июля в микрорайоне Гайва произошло ДТП. Под колесами машины оказалась 4-летняя девочка. Информация о трагедии появилась в социальной сети. Очевидцы произошедшего сообщают, что на место приехала реанимации. Врачи занесли ребенка в машину, но помочь девочке уже не смогли, она скончалась.

"Мама девочки очень сильно кричала, когда вышел врач реанимации и сказал, что дочь спасти не удалось, она упала в обморок", - пишут очевидцы.

По информации ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло в 18.20 на улице Янаульская. 35-летняя женщина за рулем "Ниссан Кашкай" сбила 4-летнюю девочку, которая, по предварительной информации, перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

- Ребенок находился в сопровождении мамы, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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