Житель Березников погасил долг за тепло, чтобы вернуть арестованный автомобиль

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Житель Березников внес 98 тыс. руб. задолженности за услуги отопления и горячего водоснабжения, чтобы снять арест со своего автомобиля «Рено». Ранее транспортное средство было эвакуировано на штрафстоянку в ходе рейда сотрудников «ЭнергосбыТ Плюс» и Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю. Помимо погашения задолженности, неплательщику пришлось возместить расходы на эвакуацию арестованного имущества, а также внести исполнительский сбор.

Этим летом сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» и судебные приставы вдвое увеличили количество рейдов по взысканию задолженности за тепло и горячую воду в Березниках. Благодаря этому выросла возвратность долгов, которые жители города гасят, чтобы вернуть свое арестованное имущество. Кроме того, с 1 июля 2021 года в Пермском крае судебные приставы имеют право доступа в квартиры или на дачи должников. Нерадивым клиентам грозит наложение ареста на их собственность, включая загородную недвижимость, с дальнейшей ее реализацией в счет погашения задолженности.

Все, кто не оплачивает услуги отопления более, чем 3 месяца, рискуют лишиться автомобилей, средств на банковских счетах, имущества и права на выезд за границу. В настоящее время в работе у судебных приставов находится около 40 тыс. исполнительных документов в отношении должников за тепло и ГВС.

В Пермском крае в июле 2021 года общая сумма долгов физических лиц перед компаниями Группы «Т Плюс» превысила 3,5 млрд рублей. Чтобы не допустить роста просроченных обязательств и снизить их объем, теплоэнергетики пользуются всеми предусмотренными законом способами по взысканию задолженности.

В «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о необходимости проверки квитанций за тепло и горячую воду. «В рамках акции «На дачу — без долгов!» мы рекомендуем погасить имеющуюся задолженность за отопление и ГВС в ближайшее время, чтобы избежать ареста загородной недвижимости и транспортных средств», — напоминает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.