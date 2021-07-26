В Перми окончены поиски женщины, которая пропала месяц назад

В Перми окончены поиски 34-летнй женщины.

В Перми найдена живой 31-летняя женщина, которая пропала месяц назад. О ее исчезновении сегодня сообщили волонтеры поискового отряда «Регион 59», однако спустя несколько часов стало известно, что женщина нашлась. О ней было ничего неизвестно с 27 июня.

Напомним, в Перми продолжаются поиски 34-летнего Владимира Ковригина. Подробности его исчезновения "КП" рассказал брат, читайте здесь.

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