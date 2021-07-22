В правительстве Пермского края рассказали, в каких территориях больше всего новых заболевших коронавирусом

Фото: permkrai.ru

Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 30 территориях Пермского края. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает правительство региона.

Больше всего за минувшие сутки covid-19 заболели жители Перми – 225 человек. На втором месте Пермский муниципальный район, в котором обнаружено 39 человек с инфекцией. На третьем месте – Верещагино, где зафиксировано 17 случаев заражения.

По 16 инфицированных зарегистрировано в Березниках, Карагае и в Кунгурском муниципальном районе. В Кунгуре коронавирус диагностирован у 13 жителей, в Суксунском городском округе – у 12, в Бардымском муниципальном округе – у 9, в Соликамском городском округе – у 7, в Оханском городском округе – у 6.

По 5 жителей с коронавирусом обнаружено в Березовском муниципальном округе и Чернушинском городском округе. В Красновишерском городском округе коронавирус диагностирован у 4 прикамцев.

По 3 случая заражения зафиксировано в Ординском, Сивинском м Уинском муниципальных округах. По 2 случая - в Ильинском городском округе, Косинском и Кочевском муниципальных округах.

По одному заболевшему обнаружено в десяти территориях: Большесосновский муниципальный район, ЗАТО Звездный, Чайковский, Александровский, Еловский, Куединский и Частинский муниципальные округа, а также Октябрьский, Очерский и Чердынский городские округа.

С начала пандемии и на 22 июля в Пермском крае выявлено 69140 жителей с коронавирусной инфекцией

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