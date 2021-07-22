«Коронавирусом начали болеть пациенты, которые лечились от него в прошлом году». Пермские медики и эпидемиологи провели онлайн-брифинг

Если уж вакцинироваться - то на свежем воздухе, считают пермяки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский край находится на пике заболеваемости коронавирусом. Ежедневно диагноз подтверждается более чем у 400 человек. По этому показателю мы находимся на восьмом месте в России. Причем наибольшее число заболевших - среди трудоспособного населения.

Что поможет переломить ситуацию? Как поступать человеку, если он почувствовал, что заболел? Где поставить прививку от коронавируса? На эти и многие другие вопросы дали ответ эксперты во время проведения онлайн-брифинга на площадке «Комсомольской правды» в Перми. Спикерами стали Анастасия Крутень, министр здравоохранения Прикамья, Виталий Костарев, руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, Анатолий Касатов, главврач краевой клинической больницы, Ирина Фельдблюм, доктор медицинских наук, эпидемиолог, Наталья Корягина, главный терапевт Минздрава Пермского края и Дмитрий Жебелев, советник губернатора, член оперштаба.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Места в больницах пока есть

- Очень надеемся, что мы вышли на плато и следующая неделя это покажет, - начала разговор Анастасия Крутень. - Свободного коечного фонда у нас пока осталось 25 процентов. Разворачивать его мы стараемся так, чтобы он опережал рост ковидной инфекции, чтобы не было дефицита коек, и чтобы те, кто имеет показания к госпитализации, были госпитализированы. Не буду скрывать, у нас были проблемы с амбулаторным лечением ковида, но, надеюсь, что на следующей неделе необходимое лекарство поступит.

Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почему мало вакцины?

Анастасия Крутень:

- Федеральное Министерство здравоохранения распределяет вакцину исходя из принципа «уходимости». Такой же принцип использует региональный Минздрав при распределении вакцины между муниципалитетами: где больше ставят прививок - туда больше поставляется вакцины. В июле в Прикамье вакцины было поставлено в четыре раза больше, чем в предыдущие месяцы. Обычно в неделю бывает две поставки, и мы надеемся, что те задачи, которые стоят перед нами до 15 августа, - привить необходимое количество человек - будут выполнены. Какая вакцина поступает? В основном это «Спутник V», кроме того, ожидаются небольшие поставки «КовиВак» и «ЭпиВакКороны» - около 3,5 тысячи доз, поэтому эти вакцины очень быстро заканчиваются.

Почему именно «Спутник»?

Наталья Корягина:

- Именно «Спутник V» прошел самые массовые исследования на всех группах населения: на здоровых, на лицах, имеющих хронические патологии, и людях со злокачественными образованиями. Основные противопоказания для введения этой вакцины - тяжелые аллергические реакции в прошлом либо аллергии на первое введение. Также медотводом является обострение инфекционных заболеваний и хронических патологий. Все вопросы о противопоказаниях решаются индивидуально на приеме у участкового терапевта.

Главный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также отмечу, что именно «Спутником V» рекомендовано прививаться пациентам старшего возраста, которых нам нужно защитить от инфекции, а также людям, имеющим артериальную гипертензию, хронические заболевания сердца, ишемическую болезнь, перенесенные инфаркты и инсульты.

Почему сложно попасть на прием?

Анастасия Крутень:

- Перед вакцинацией обязателен осмотр терапевта. Врач смотрит в электронной карте все перенесенные заболевания и решает, отправлять ли пациента на вакцинацию. И если в каких-либо лечебных учреждениях это требования не исполняется, нужно сигнализировать в Минздрав. Сейчас медицина испытывает серьезный дефицит кадров, так как часть врачей занимается вакцинацией, а часть работает на экстренных приемах. Поэтому рассчитывать пациенту, что ему легко будет попасть на прием, не приходится. Рекомендую записываться на вакцинацию, и уже там с терапевтом решать все вопросы, в том числе и тот, какая вакцина человеку более показана. Но сразу хочу сказать, что перечень противопоказаний для вакцинации очень узкий.

Почему отменяют плановую госпитализацию?

Анастасия Крутень:

- Мы рекомендуем сейчас переносить плановые госпитализации в стационарах и так же поступать с плановыми приемами. Главная причина этого - увеличение мобильных бригад. В обычное время в медучреждениях их бывает две-три, а сейчас их количество доходит до десяти, и все они должны быть укомплектованы. Замечу, что оказание плановой помощи не касается пациентов с онкологической патологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Анатолий Касатов:

- В нашей больнице переболело достаточное количество сотрудников, мы полтора года работаем в очаге. И нередко сотрудники «красной зоны» даже более защищены на работе, чем все остальные доктора. Ведь есть ДТП, экстренные состояния, онкологические пациенты и сердечно-сосудистые. И каждый день среди таких экстренных пациентов мы выявляем людей с активным ковидом. Максимальная цифра была у нас на прошлой неделе - это 11 человек с положительным тестом за сутки во всех отделениях.

Главврач краевой клинической больницы Анатолий Касатов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К счастью, пока заболевают лишь единичные сотрудники и именно потому, что у нас ограничена плановая госпитализация. Согласен, если человек плохо видит, ему нужна операция. Но если к этому состоянию прибавится еще и ковид, то мы будем думать уже не о зрении человека, а о его жизни. И ограничение на плановую помощь, это не от нежелания ее оказывать, и не от усталости, а с одной целью - уменьшить количество заболевших и принять все меры, чтобы не было внутрибольничных вспышек. Ну и, конечно, защитить сотрудников. Нас итак очень мало, и каждый ушедший на больничный медработник - это снижение доступности оказания помощи. А когда ситуация пойдет на спад, количество плановой госпитализации будет увеличено.

О работе мобильных пунктов

Пермяки после роста заболеваемости отправилась вакцинироваться в мобильные пункты, и там образовались огромные очереди. Как быть с этой проблемой?

Анастасия Крутень:

- Я все-таки рекомендую записаться в поликлинику и прийти туда в определенное время. Мобильные пункты - это не основное место, где мы проводим вакцинацию. Проблемы с записью существуют, но сейчас мы рассматриваем вопрос о расширении записи не на две недели, а до 30 дней. К тому же у нас количество слотов в два раза больше, чем количество вакцины, и мы записываем людей в ожидании ее поступления к нам в край. Ну, если человек видит, что в мобильном комплексе очередь небольшая, то он может привиться и там.

Об обязательной вакцинации

Виталий Костарев:

- В Постановлении об обязательной вакцинации перечислены следующие категории граждан: работники образования, здравоохранения, лица, оказывающие услуги и социальную помощь населению, а также государственные и муниципальные служащие.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эти категории граждан были выделены, чтобы не допустить вспышек заболеваемости коронавирусом. Почему такие сроки для обязательной вакцинации? Во-первых, чтобы реально успеть всех иммунизировать, во-вторых, в сентябре начнется перемешивание детских и взрослых коллективов: люди вернутся из отпусков, а дети выйдут на учебу в школу. И потому были названы сроки 15 августа и 15 сентября, чтобы не произошло резкого подъема заболеваемости, чтобы не прекращать образовательный процесс и не закрывать школы и классы. Постановление не носит карательный принцип, хотя это все-таки Постановление, а не письмо. И нарушителям могут грозить меры административного воздействия. Но надеемся, что до этих крайних мер дело не дойдет.

С начала пандемии в Пермский край было поставлено 505 тысяч доз вакцины. Первую вакцинацию прошли 461 000 человек, вторую 316 000 человек. Это 22 процента от плана, а всего в регионе должно быть привито 1 миллион 190 тысяч человек.

А сами-то вы прививались?

Анатолий Касатов:

- Большинство наших врачей - вакцинированные, многие начинают ревакцинироваться. Делают прививки и те, кто переболел шесть месяцев назад. То, что коронавирус - не игрушки, поняли все, и на уровень антител точно никто не смотрит. Сам я попал в число тех, поставил себе прививку экспериментальной дозой «Спутника V». Это было в октябре, а на днях я сделал ревакцинацию. Во-первых, я понимаю, что такое коронавирус, а во-вторых, за сутки по количеству потенциальных контактов с заболевшими я набираю столько же контактов, сколько нормальный человек набирает за полгода.

Нужно ли проверять антитела перед ревакцинацией?

Наталья Корягина:

- Нет, рекомендаций проверять количество антител перед вакцинацией сейчас нет, и мы можем привить человека, переболевшего коронавирусом шесть месяцев назад. Ревакцинация проводится через полгода. Причем у нас идет экстренная вакцинация, а когда будет привито 60 процентов жителей Пермского края, то перейдем к рутинной вакцинации: один раз в год.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А если у человека онкозаболевание?

Наталья Корягина:

- Абсолютным противопоказанием для вакцинации, напомню, являются аллергические реакции, а при наличии злокачественных новообразований прививку делать можно, но с осторожностью. Именно врач-онколог при активном течении злокачественного образования дает медотвод для вакцинации. Но если у пациента ремиссия, длится она от года до пяти лет, и нет активного лечения, то возможно проведение вакцинации. Иногда такой вопрос решается врачебной комиссией.

Как быть, если заболел после первой прививки?

Наталья Корягина:

- По нормативным документам максимальный рекомендательный срок между первой и второй прививками составляет 90 дней. Если человек заболел, ему нужно дождаться выздоровления, затем должно пройти 2 - 3 недели, и можно переходить ко второй дозе.

Главный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А если заболел после вакцинации?

Виталий Костарев:

- В Управлении Роспотребнадзора есть статистика по заболевшим после вакцинации, и она такова: осложнений после прививки в Пермском крае зарегистрировано не было. Всего у нас 692 заболевших после первой прививки и 290 человек - после второй. 402 человека заболели по истечении двух недель после завершения иммунизации. Это составляет лишь 0,1% всех вакцинированных двумя дозами.

Анатолий Касатов:

- Имея 7000 пролеченных пациентов, мы имеем право обобщать данные, и я скажу, что мы не видели тяжелого легочного поражения у вакцинированных пациентов. Даже у тех, кто заразился между вакцинациями.

Что вообще делать, если заболел?

Виталий Костарев:

- Если человек заболел, мы призываем его не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом. После осмотра доктор принимает решение о необходимости тестирования. Делается мазок, биоматериал отправляется в лабораторию, к которой приписана медицинская организация. После получения результата именно медицинская организация, а не Роспотребнадзор, уведомляет пациента о его диагнозе.

Если диагноз положительный, специалисты Управления Роспотребнадзора выходят в коллективы или обзванивают место работы заболевшего. Выявляют контактных лиц первой категории, имевших близкий контакт с заболевшим человеком. Это значит, что рядом они находились 15 минут без маски, либо 30 минут в непроветриваемом помещении. Такие люди информируются и уходят на изоляцию. А информация о них направляется в систему здравоохранения. Лабораторные исследования контактных лиц проводятся, если у человека ухудшается состояние здоровья. Но в некоторых случаях обследование делается и без этого, когда, например, возраст контактного человека - более 65 лет.

Хватает ли мест в больницах?

Анастасия Крутень:

- Половина коечного фонда края - 5000 коек - сейчас работает на covid-19. Что будет дальше - будем смотреть по заполняемости. На сегодняшний день уровень свободного коечного фонда составляет 25 - 30%. Пока этот уровень позволяет нам не расширять количество ковидных коек. Мы начинаем беспокоиться, когда количество свободных коек сокращается до 15 - 20 процентов. Но мы стараемся до этого не доводить.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О дистанте и вакцинации детей

Ирина Фельдблюм:

- Прямо сейчас дистанционное обучение с 1 сентября для школьников Пермского края не планируется. Что касается их вакцинации, то у нас на сегодняшний день нет разрешения на иммунизацию детей и подростков, так как клинические исследования вакцины «Спутник V» на этой группе начаты и проводятся. Подали заявку на получение разрешения на проведение клинических исследований и разработчики вакцины «ЭпиВакКорона». Если вакцины зарекомендуют себя как безопасные, то начнется следующий этап. А сама возможность прививать детей появится где-то через год-два.

Как и при любой вакцинации, прививка будет сделана ребенку после того, как родители получат достоверную информацию о вакцине и подпишут информированное согласие.

Доктор медицинских наук, эпидемиолог Ирина Фельдблюм Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О вакцинации студентов

Виталий Костарев:

- Вакцинация студентов проводится только с 18 лет, поэтому вуз или ссуз не вправе требовать справку о прививке у студентов более раннего возраста. А вот тем, кто старше 18 лет, мы настоятельно рекомендуем вакцинироваться. В прошлом году несколько пермских вузов ушли на дистанционку, и чтобы избежать этого, учебные заведение вправе сами принять решение о вакцинации студентов, особенно если в этой возрастной группе будет наблюдаться рост заболеваемости. В таком случае это будет ответственность ректора, так как в федеральном или региональном законодательстве обязательная вакцинация студентов не прописана.

Как увязать прививку от коронавируса и от гриппа

Анастасия Крутень:

- Интервал между прививками традиционный: между первой и второй прививкой должен пройти месяц. Если до середины сентября мы привьемся от коронавируса, то в сентябре спокойно начнем прививаться от гриппа.

О переполненности общественного транспорта

Дмитрий Жебелев:

- По результатам российских и зарубежных исследований, самая эффективная мера по уменьшению заражений - это введение ограничений массовых мероприятий. Второй строчкой идут ограничения, связанные с образованием. Далее все, что связано с удаленной работой и лишь в самом низу находятся ограничения, связанные с общественным транспортом. Это всего 3%. Потому что, во-первых, люди там находятся не столь протяженное время, а во-вторых, есть возможность проветривания салона.

Советник губернатора, член оперштаба Дмитрий Жебелев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Давайте посмотрим на ситуацию еще и вот как: если мы закроем кафе, то это будет плохо для сотрудников и тех, кто это кафе посещает. А вот если мы закроем общественный транспорт, то после этого встанет вся экономика города. Хотя согласен с теми пермяками, кто говорит об этом. Нужно увеличивать количество автобусов и продолжать носить маски в транспорте.

Что происходит в больницах в пик пандемии

Анатолий Касатов:

- Пермская краевая клиническая больница рассчитана на 256 коек. На утро 22 июля у нас находится 237 пациентов, 21 из них - в отделении реанимации. Коэффициент заразности и тяжести пациентов стал гораздо выше. Вирус начал поражать все более широкие группы населения. Если раньше наиболее тяжелыми нашими пациентами были люди в возрасте 65+, то сейчас тяжело болеют и пятидесятилетние, и пациенты 30 - 35 лет.

Работают врачи сейчас крайне напряженно. Если ранее у нас было несколько суток, чтобы назначить серьезные препараты для предотвращения прогрессии легочного поражения, то сейчас порой несколько часов.

Еще мы столкнулись с тем, что начали болеть те пациенты, которые лечились у нас в прошлом году. Находясь в святой уверенности, что они переболели и больше им ничего не грозит, люди начинают игнорировать социальную дистанцию и масочный режим. И беда случается во второй раз.

Повторно люди болеют по-разному. Мы видели и более тяжелые случаи, и не очень. Но кто уже переболел, и на себе испытал, что такое две недели на ИВЛ, тот понимает - не дай Бог, заболеть во второй раз.

Спрогнозировать, у кого как будет протекать ковид, невозможно. Кто-то переболел им, как легкой простудой, а кто-то попал в отделение реанимации. Ряд людей погибает, и летальность по стране сейчас превысила те цифры, которые у нас были в октябре.

Я благодарен своим коллегам за то, что когда у пациента ПЦР+, и нужно оказывать ему экстренную помощь, нужно идти и оперировать, отказов, паники и истерик я не слышу.

Когда коронавирус пойдет на спад?

Ирина Фельдблюм:

- Рост заболеваемости летом был для нас очень неожиданным, ведь covid-19 - это острая респираторная вирусная инфекция, которая имеет свои закономерности. Подъема мы ждали в сентябре, но произошло изменение субтипа вируса, и он начал обладать большей заражающей способностью. Нам очень хочется верить, что мы сейчас находимся на пике и выходим на плато, а потом пойдем на снижение. Но во многом это будет зависеть и от нас.

А вот избежать еще и осеннего подъема заболеваемости нам, к сожалению, не удастся. ВОЗ спрогнозировал, что Россия плавно перейдет из летнего подъема заболеваемости в осеннее, из третьей волны - в четвертую, а вот какой будет ее интенсивность, тоже будет зависеть от каждого из нас.