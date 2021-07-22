За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались 27 человек

За сутки вирус выявили у 415 жителей. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае коронавирусная инфекция унесла жизни 27 человек за сутки. Таких показателей смертности с начала пандемии в регионе еще не было. За сутки вирус выявили у 415 жителей.

Глава Минздрава Прикамья сегодня на брифинге «Комсомольской правды» о эпидемиологической ситуации рассказала, что мы выходим на плато. То есть сейчас заболеваемость находится на самом высоком уровне. Специалисты надеются, что через неделю ситуация изменится и пойдет на спад. За прошлые сутки ковид выявили у 84 детей. В больницах находятся 2500 пациентов с коронавирусом, из них 73 на аппаратах ИВЛ.

«Мы выходим на плато». Министр здравоохранения Прикамья рассказала о заболеваемости коронавирусом

В регионе шестую неделю растет число заболевших (Подробнее...)