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Общество22 июля 2021 12:54

За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались 27 человек

Это рекордное число случаев с начала пандемии
Анна Маркова
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За сутки вирус выявили у 415 жителей.

За сутки вирус выявили у 415 жителей.

Фото: Иван Макеев

В Пермском крае коронавирусная инфекция унесла жизни 27 человек за сутки. Таких показателей смертности с начала пандемии в регионе еще не было. За сутки вирус выявили у 415 жителей.

Глава Минздрава Прикамья сегодня на брифинге «Комсомольской правды» о эпидемиологической ситуации рассказала, что мы выходим на плато. То есть сейчас заболеваемость находится на самом высоком уровне. Специалисты надеются, что через неделю ситуация изменится и пойдет на спад. За прошлые сутки ковид выявили у 84 детей. В больницах находятся 2500 пациентов с коронавирусом, из них 73 на аппаратах ИВЛ.

«Мы выходим на плато». Министр здравоохранения Прикамья рассказала о заболеваемости коронавирусом

В регионе шестую неделю растет число заболевших (Подробнее...)