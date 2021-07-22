«Мы выходим на плато». Министр здравоохранения Прикамья рассказала о заболеваемости коронавирусом

В Пермском крае уже более 68 тысяч заболели коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае шестую неделю идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на брифинге «Комсомольской правды» о эпидемиологической ситуации в регионе.

- Похоже, что мы вышли на плато, следующая неделя покажет это точно, - говорит Анастасия Крутень.

Министр сообщила, что решается вопрос о том, чтобы заболевших пациентов коронавирусом возить на КТ силами поликлиник, это произойдет уже со следующей недели. Также она сообщила, что в ближайшее время в регион будут поставлять в основном вакцину "Спутник V". Из федерального центра ее выделяют по мере расходования. Сейчас вакцина поставляется примерно два раза в неделю.