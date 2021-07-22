Медики рассказали, когда будут делать прививку от коронавируса детям в Пермском крае

Прививаться могут только те, кому исполнилось 18 лет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Разрешения на иммунизацию детей и подростков от коронавируса - нет, об этом сообщила Ирина Фельдблюм, доктор медицинских наук, эпидемиолог на брифинге «Комсомольской правды» о эпидемиологической ситуации.
- Нет потому что не завершены клинические исследования на этой группе, начаты и проводятся испытания вакциной «Спутник V» подростков. Если вакцина зарекомендует себя как безопасная и ммуногенная, только через несколько лет мы сможем говорить о вакцинации детей. Что касается разрешения на вакцинацию со стороны родителей, то тут правила такие же как при других вакцинациях, после того, как родители получили достоверную информацию о вакцине и подписали согласие.
Прививаться могут только те, кому исполнилось 18 лет.
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