Медики рассказали, когда будут делать прививку от коронавируса детям в Пермском крае

Прививаться могут только те, кому исполнилось 18 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разрешения на иммунизацию детей и подростков от коронавируса - нет, об этом сообщила Ирина Фельдблюм, доктор медицинских наук, эпидемиолог на брифинге «Комсомольской правды» о эпидемиологической ситуации.

- Нет потому что не завершены клинические исследования на этой группе, начаты и проводятся испытания вакциной «Спутник V» подростков. Если вакцина зарекомендует себя как безопасная и ммуногенная, только через несколько лет мы сможем говорить о вакцинации детей. Что касается разрешения на вакцинацию со стороны родителей, то тут правила такие же как при других вакцинациях, после того, как родители получили достоверную информацию о вакцине и подписали согласие.

Прививаться могут только те, кому исполнилось 18 лет.

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