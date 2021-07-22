Глава Роспотребнадзора рассказал об обязательной вакцинации студентов в Пермском крае

На сегодняшний специалисты не рассматривают возможность дистанционного обучения с 1 сентября в Пермском крае. Фото: Павел МАРТИНЧИК

До начала учебного года осталось чуть больше месяца. Студентов и их родителей волнует вопрос обязательной вакцинации в Пермском крае. На него ответил глава Роспотребнадзора Прикамья Виталий Костарев на брифинге «Комсомольской правды» о эпидемиологической ситуации. Некоторые учебные заведения уже сообщили, что при заселении в общежития нужно будет предъявить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции.

- Мы настоятельно рекомендуем вакцинироваться студентам, руководители учебных заведений в праве принять решение о вакцинации студентов, а мы его поддержим, - говорит Виталий Костарев. – Что касается силового решение о вакцинации, если это будет необходимо, оно будет принято. Сейчас в принятом нами постановлении об обязательной вакцинации от коронавирусной инжекции студентов нет. На сегодняшний день мы не рассматриваем возможность дистанционного обучения с 1 сентября.