В воскресенье пермские автобусы №2, №3 и №51 изменят маршруты следования

Фото: ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ»

В Перми 25 июля с 07:00 до 12:30 из-за финала чемпионата России по триатлону изменятся маршруты нескольких городских автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так, маршруты №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1» и №51 «микрорайон Владимирский – станция «Пермь-1» в направлении станции «Пермь-1» на это время укоротят до улицы Советской.

Посадка и высадка будет осуществляться на конечной остановке «улица Советская» в районе дома №11 по Комсомольскому проспекту. А также на существующих остановках. В обратном направлении от улицы Советской автобусы будут следовать без изменений по маршрутам следования.

А маршрут №3 «станция «Пермь-1» – микрорайон Нагорный» в направлении станции «Пермь-1» проследует по улицам Сибирской и Советской до конечной остановки «станция «Пермь-1», расположенной в районе дома №1б по улице Советской.

Напомним, что из-за проведения спортивного мероприятия по ряду улиц будет ограничено и движение личного транспорта.