В Перми из-за спортивного мероприятия в выходные перекроют центральные улицы

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Фото: Василий Вахрин
В Перми в грядущие выходные из-за финала Кубка России по триатлону перекроют ряд центральных улиц.
Так, с 07:00 утра, 24 июля до 12:30, 25 июля будет запрещена остановка и стоянка транспорта по ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Монастырской, 2. Об этом сообщили в краевом минспорта.
Также в это время закроют движение для всех видов транспорта на следующих участках дорог:
-по ул. Монастырской (от ул. Осинской до ул. Монастырской, 2)
-по ул. 25 Октября (от ул. Советской до ул. Монастырской)
-по ул. Сибирской (от ул. Советской до ул. Монастырской)
-по ул. Максима Горького (от ул. Советской до ул. Монастырской)
-по ул. Газеты Звезда (от ул. Советской до ул. Окулова)
-по Комсомольскому проспекту (от ул. Советской до ул. Монастырской)
-по ул. Куйбышева (от ул. Советской до ул. Монастырской).