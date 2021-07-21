В Перми из-за спортивного мероприятия в выходные перекроют центральные улицы

. Фото: Василий Вахрин

В Перми в грядущие выходные из-за финала Кубка России по триатлону перекроют ряд центральных улиц.

Так, с 07:00 утра, 24 июля до 12:30, 25 июля будет запрещена остановка и стоянка транспорта по ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Монастырской, 2. Об этом сообщили в краевом минспорта.

Также в это время закроют движение для всех видов транспорта на следующих участках дорог:

-по ул. Монастырской (от ул. Осинской до ул. Монастырской, 2)

-по ул. 25 Октября (от ул. Советской до ул. Монастырской)

-по ул. Сибирской (от ул. Советской до ул. Монастырской)

-по ул. Максима Горького (от ул. Советской до ул. Монастырской)

-по ул. Газеты Звезда (от ул. Советской до ул. Окулова)

-по Комсомольскому проспекту (от ул. Советской до ул. Монастырской)

-по ул. Куйбышева (от ул. Советской до ул. Монастырской).