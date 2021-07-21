Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт21 июля 2021 16:11

«Звезда» расторгла контракт с одним из лидеров команды

Андрей Секретов выступал за клуб почти 3 года
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ФК "Звезда"

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с 31-летним полузащитником Андреем Секретовым. Об этом рассказали в клубной пресс-службе.

В составе пермской команды Андрей Секретов сыграл 53 матча, в которых 7 раз отличился и отдал 13 результативных передач. Начиная с сезона 2018/19, он был одним из лидеров команды.

Напомним, вчера «Звезда», как и «Амкар», стартовала в группе «4» 2 дивизиона ФНЛ. Команда сыграла домашнюю ничью с «Новосибирском» — 1:1. В составе пермяков отличился Андрей Елисеев.