«Звезда» расторгла контракт с одним из лидеров команды

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с 31-летним полузащитником Андреем Секретовым. Об этом рассказали в клубной пресс-службе.

В составе пермской команды Андрей Секретов сыграл 53 матча, в которых 7 раз отличился и отдал 13 результативных передач. Начиная с сезона 2018/19, он был одним из лидеров команды.

Напомним, вчера «Звезда», как и «Амкар», стартовала в группе «4» 2 дивизиона ФНЛ. Команда сыграла домашнюю ничью с «Новосибирском» — 1:1. В составе пермяков отличился Андрей Елисеев.