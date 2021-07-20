Начало положено: «Амкар-Пермь» одержал первую победу с момента возрождения

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» одержал первую победу после возрождения. В Барнауле со счетом 1:0 пермяки обыграли местное «Динамо» и сотворили первое значимое событие в новой истории.

Уже с первых минут гости завладели инициативой и едва не вышли вперед. Но Ивану Маркелову с убойной позиции не хватило точности. Спустя минуты опасный удар с линии вратарской нанес Александр Голубцов. Здесь хозяев выручил уже опытный голкипер Богдан Корюкин.

А к 18-й минуте встречи пермяки были щедро вознаграждены за доминирование в начале тайма. Михаил Горелишвили получил мяч за пределами штрафной и точно пробил издалека – 1:0, «Амкар» впереди.

Хозяева включились в игру только после получаса и создали по-настоящему мощный и опасный момент. Мяч в ворота гостей после удара в падении головой едва не отправил один из нападающих «Динамо».

В конце матча Горелишвили мог оформить дубль. Но мяч после удара со стандарта пролетел чуть выше перекладины.

Второй тайм начался с равной игры и обилия фолов. Перед перерывом в составе «красно-черных» травму получил Никита Верхунов и вместо него на поле вышел другой защитник — опытный Илья Гультяев. Обоюдные атаки не принесли острых моментов. На последние полчаса игры на поле появился Павел Соломатин.

Но к концу игры «динамовцы» начали давить, активно атакуя ворота «Амкара» раз за разом. Фантастический сейв на 75-й минуте удался Никите Решетняку, который спас свой клуб от неминуемого гола в тот момент, когда это и было нужно. Затем барнаульцы отметились несколькими опасными ударами и, что очевидно, наиграли на свой гол.

Один из немногих опасных моментов «Амкара» во втором тайме на 75-й минуте создал опытный Иван Маркелов. Но защитники накрыли удар игрока атаки Перми.

В конце тайма барнаульцы вновь осадили ворота пермяков и были близки к тому, чтобы счет сравнять. Но удача оказалась на стороне «Амкара» и наша команда благополучно довела дело до победы. Пусть и провела не лучшую концовку встречи.

В итоге – 0:1. «Амкар-Пермь» набирает первые 3 очка и начинает выступление в лиге с победы.

Следующий матч пермяки вновь проведут в Сибири. 23 июля подопечные Рустема Хузина в Омске сыграют с местным «Иртышом» (0+).

А 1 августа состоится уже первый домашний матч «Амкара» в рамках ФНЛ-2. Команда встретится с недавним обидчиком в Кубке России – ФК «Тюмень» (0+).