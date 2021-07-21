В Пермском крае две девочки ушли из дома и исчезли

Пропавшие девочки. Фото: поисковой отряд "Регион 59"

В Пермском крае две 15-летние девочки ушли ночью из дома и пропали. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Регион 59".

В ночь на 21 июля 15-летние Дарья Пасхина и Светлана Моисеева ушли из дома в деревне Кляпово Березовского района и пропали. Сейчас посиками подростков занимаются полицейские и волонтеры. Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении девочек, просят сообщать по телефонам: 7(342)241-36-40; 8-908-248-19-47; 8-908-241-06-02 или 102.

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