В Перми с 16-этажного дома упала девушка

Девушка скончалась, выпав с 16-этажного дома. Фото: Василий Вахрин

В Перми сегодня рано утром, около 5.20, прохожие увидели на земле совсем молоденькую девушку. Оны выпала из 16-этажного дома на улице Барачинская, 12.

По информации источника, на вид ей 18-20 лет. На место вызвали «скорую», девушка еще была жива. Медики приехали, но помочь пострадавшей уже ничем не могли, травмы были серьезные, она скончалась на их глазах.

Также на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов для выяснения личности погибшей и обстоятельств случившегося.

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