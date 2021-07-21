Не доплыл 5 метров: в Перми 27-летний мужчина утонул, переплывая реку

Молодой мужчина утонул, не доплыв до берега всего несколько метров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми днем, 21 июля, на реке Васильевке утонул 27-летний мужчина. По информации источника, очевидцы позвонили в экстренный службы и рассказали, что в районе СНТ «Васильевка», двое молодых людей переплывали реку.

Одному из них сделать этого не удалось, мужчина утонул, не доплыв до берега каких-то пять метров. На место ЧП выехали полицейские и спасатели. Тело утонувшего вытащили из реки. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.