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Происшествия21 июля 2021 9:58

Не доплыл 5 метров: в Перми 27-летний мужчина утонул, переплывая реку

Трагедия произошла в Орджоникидзевском районе
Анна Маркова
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Молодой мужчина утонул, не доплыв до берега всего несколько метров.

Молодой мужчина утонул, не доплыв до берега всего несколько метров.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми днем, 21 июля, на реке Васильевке утонул 27-летний мужчина. По информации источника, очевидцы позвонили в экстренный службы и рассказали, что в районе СНТ «Васильевка», двое молодых людей переплывали реку.

Одному из них сделать этого не удалось, мужчина утонул, не доплыв до берега каких-то пять метров. На место ЧП выехали полицейские и спасатели. Тело утонувшего вытащили из реки. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.