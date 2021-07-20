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Происшествия20 июля 2021 15:39

В Пермском крае на трассе вспыхнул пассажирский автобус

ЧП произошло на трассе Пермь - Березники
Анна Маркова
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Фото: кадр видео Вконтакте ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

Фото: кадр видео Вконтакте ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

В Пермском крае 20 июля около 14.40 на автодороге «Пермь – Березники» загорелся автобус. Он ехал в сторону Перми, на 98 км транспортного средство загорелось.

По информации ГИБДД по Пермскому краю, никто не пострадал, автобус ехал без пассажиров, автобус получил механические повреждения. Причины возгорания устанавливаются.

В Пермском крае на трессе загорелся автобус
Видео: Вконтакте ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

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