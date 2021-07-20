Погода в Перми: 21 июля будут сильные дожди и туман

В Прикамье пройдут сильные дожди и грозы. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае 21 июля изменится погода. МЧС региона со ссылкой на синоптиков, сообщает, что в среду местами по краю пройдут сильные дожди, грозы, при грозе порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман.

По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, ночью и утром в среду холодный фронт будет медленно проходить через центральные и южные районы края. Практически повсеместно пройдут дожди с грозами, кое-где выпадет 20-30 мм осадков. Сильные дожди вполне возможны и в Перми.

Они продолжатся до середины дня, за счет этого по югу и востоку края днем будет не выше +20...+23°, по западу и северу до +26°. Ночь перед этим будет очень теплой (+15…+20°).

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