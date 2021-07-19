Погода в Перми на 10 дней: что обещают синоптики с 20 по 27 июля

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прогноз погоды в Перми на 10 дней говорит нам о том, что тропическая жара у нас сменится почти осенней погодой. Хорошо хоть обложных дождей при этом не будет.

Похоже, скоро пермякам придется достать из шкафа теплую одежду, если верить прогнозу погоды в Перми на 10 дней. Впрочем, не вечно же на Урале стоять тропической жаре.

- Во вторник, 20 июля, мы будем наблюдать последний пик волны кратковременного потепления, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Вполне реально будет увидеть дневную температуру в 29, а то и 30 градусов. Вечером вероятны грозовые дожди со шквалами до 20 метров в секунду. А вот со второй половины недели начнется постепенное, но устойчивое снижение дневных температур, причем, похолодание может усилиться ближе к выходным.

В среду и четверг, по прогнозам синоптика, погода будет еще вполне июльской, комфортной. Днем божидается около 25-26 градусов, солнце будет то и дело выглядывать из-за облаков.

А дальше намечается более радикальная перестройка погоды – начнется серьезный заток арктического воздуха. В пятницу могут опять пройти дожди с грозами. Дневная температура будет около 25 градусов. В субботу похолодает еще больше – столбик термометра будет держаться в районе 20 градусов.

В воскресенье похолодание только усилится, и даже днем будет от 16 до 20 градусов, то есть заметно ниже нормы. Будет дуть устойчивый северный ветер, который может добавить дискомфорта. Обложных осенних дождей, правда, не ожидается, они если и пройдут, то местами.

А что будет с погодой потом? Надолго ли к нам заглянут холода? Что по этому поводу говорит прогноз погоды в Перми на 10 дней?

- По предварительным прогнозам, холода могут у нас задержаться, - говорит Павел Смирнов. – И это, в общем, ожидаемо. Все-таки у нас с начала мая – почти три месяца – не было затяжных прохладных периодов длиной в неделю или больше, которые случаются у нас практически каждое лето. В этом году таких холодов еще не было. Аномалия всей первой половины нынешнего лета в этом и заключается – в отсутствии таких похолоданий. Но аномальная погода не может длиться вечно.