В Пермском крае 405 случаев коронавирусной инфекции за сутки

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 68 312. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным Роспотребнадзора, в Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели за сутки 405 человек. Регион продолжает оставаться в лидерах по количеству выявленных случаев, сегодня Прикамье на восьмом месте в стране.

Из новых заболевших - 68 человек госпитализировали, 337 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 55 детей. Скончались за сутки 20 человек с коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших в Пермском крае - 68 312.

Кстати, в Пермский крае привезли еще одну партию вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. 17 100 комплектов двухкомпонентного препарата уже распределили между медицинскими учреждениями.