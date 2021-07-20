В Пермский край поступила еще одна партия вакцины «Спутник V»

В Пермский крае привезли еще одну партию вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермский крае привезли еще одну партию вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. 17 100 комплектов двухкомпонентного препарата уже распределили между медицинскими учреждениями.

По данным краевого Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 445,7 тысяч жителей. Из них 302,2 тысячи сделали укол двумя компонентами. Всего в Прикамье уже поступило 505 283 комплекта вакцин. Из них 42 410 – «ЭпиВакКорона», 4 730 – «КовиВак», 458 143 – «Спутник V».