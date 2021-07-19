Прямые рейсы из Перми в Стамбул возобновятся с 21 июля

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Фото: Григорий СЕРЕДКИН
Авиакомпания Nordwind возобновляет прямые рейсы из Перми в Стамбул. Об этом рассказали в пресс-службе «Международного аэропорта «Пермь».
Отметим, изначально полеты в один из крупнейших городов мира должны были начаться с 5 июля. Но затем дату старта перенесли.
Время вылета из Перми – 22:40, время прилета – 01:10 следующего дня. Время в пути составит 4 часа и 40 минут.
Обратный рейс из Стамбула в Пермь будет выполняться по четвергам. Время вылета из Стамбула – 02:50, время прилета – 09:00. Время в пути составит 4 часа и 5 минут.
Напомним, Россия прекратила аваисообщение с Турцией с 12 апреля по 22 июня из-за коронавируса.