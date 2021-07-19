Прямые рейсы из Перми в Стамбул возобновятся с 21 июля

. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Авиакомпания Nordwind возобновляет прямые рейсы из Перми в Стамбул. Об этом рассказали в пресс-службе «Международного аэропорта «Пермь».

Отметим, изначально полеты в один из крупнейших городов мира должны были начаться с 5 июля. Но затем дату старта перенесли.

Время вылета из Перми – 22:40, время прилета – 01:10 следующего дня. Время в пути составит 4 часа и 40 минут.

Обратный рейс из Стамбула в Пермь будет выполняться по четвергам. Время вылета из Стамбула – 02:50, время прилета – 09:00. Время в пути составит 4 часа и 5 минут.

Напомним, Россия прекратила аваисообщение с Турцией с 12 апреля по 22 июня из-за коронавируса.