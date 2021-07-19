Почти 300 тысяч прикамцев полностью вакцинировалось от коронавируса

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297,3 тыс. жителей Пермского края поставили оба компонента вакцины от COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минздрава

Общее число поставивших прививку, включая и тех, кто поставил первый ее компонент, достигло 438,6 тыс. человек.

Так, за прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 41,4 тыс. человек. А почти 27,7 тыс. закончили курс иммунизации.

Отметим, что большинство тех, кто вакцинировался – жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой иммунизации прививки первым компонентом сделали свыше 151,6 тыс. человек из данной группы риска