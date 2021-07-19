Соликамец украл гараж и сдал его в пункт приема металла

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Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, в июне в Соликамске с территории гаражного кооператива был похищен металлический гараж.

38-летний подозреваемый, которого быстро нашли, пояснил, что гараж приметил еще осенью прошлого года. Тщательно осмотрев его, он сделал вывод, что недвижимость бесхозна и никому не принадлежит. На воротах гаража висел старый замок, у него не было пола, а внутри — имущества.

Подозреваемый вспомнил про гараж, когда у него возникли проблемы с деньгами. Он вывез его с кооператива и сдал в пункт приема металла. А чтобы убедиться, что хозяин гаража так и не объявился, злоумышленник неоднократно приходил в кооператив.

В итоге мужчина отвез гараж в приемку и сдал его за 20 тыс. руб. А работникам базы пояснил, что имущество принадлежало его деду и осталось ему по наследству. Вырученные деньги злоумышленник потратил по собственному усмотрению.

Уголовное дело по факту кражи направлено в суд.