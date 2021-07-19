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Общество19 июля 2021 9:58

В Пермском районе осудили мужчину, избившего инспектора ДПС

Он нанес ему несколько ударов в живот
Источник:kp.ru
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Фото: Василий Вахрин

В Пермском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который избил сотрудника ДПС.

Инцидент произошел весной этого года. Инспекторы обнаружили и остановили нетрезвого нарушителя ПДД, на которого им неоднократно приходили жалобы. Один из полицейских представился гражданину и потребовал от него предъявить документы для удостоверения личности.

Однако ситуация переросла в конфликт. Мужчина стал высказывать свое возмущение, оскорбляя стража порядка. А после умышленно нанес ему несколько ударов в живот.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком 2 года 1 месяц по факту применения насилия в отношении представителя власти.