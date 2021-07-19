Погода в Перми в понедельник, 19 июля

- Фото: Василий Вахрин

По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя в Пермском крае ожидается теплой, но дождливой относительно последних недель. Температура воздуха превысит норму на 2 градуса, а количество осадков ожидается выше средних значений на 80%.

Сегодня, 19 июля, в Перми будет ясный день, столбик термометра будет колебаться от +24 до +29. Весь день будет дуть слабый ветер. Ближе к ночи в отдельных районах города возможен кратковременный дождь.

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