Лето в большом городе: 10 причин прогуляться по набережной Камы в будний день

В будний день на набережной не многолюдно. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

- Пермь этим летом напоминает город – курорт, - обсуждают в соцсетях горожане. – Погода с мая радует теплом и солнцем, вечерние закаты – не хуже, чем на море. И настроение – на высоте, люди улыбаются, гуляют, общаются.

Одно из любимых мест отдыха – набережная Камы, которая в этом году стала еще лучше: сразу за детской площадкой открылась лаунж-зона, где можно покачаться на кольцах-качелях или отдохнуть в уютных деревянных беседках.

В будни вам не придется стоять в очереди, чтобы покачаться на качелях или позаниматься на тренажере. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

В выходные здесь празднично и многолюдно, поэтому порой, чтобы покачаться на качелях или отдохнуть в деревянном шезлонге, приходится стоять в очереди. Журналисты «КП» прогулялись по набережной в будни и нашли 10 аргументов прийти сюда именно в рабочее время.

1.Парковки хватит на всех

На набережной обустроена довольно вместительная парковка, но в выходные найти свободное местечко – проблематично. Лучше приходить сюда пешком или добираться на общественном транспорте.

А вот в разгар рабочего дня – места есть всегда.

Прогулка по Каме - что может быть лучше? Фото: Вероника РАНГУЛОВА

2.Сделать селфи с чайками или на фоне «Счастья»

«Счастье не за горами» - любимый арт-объект многих пермяков. А уж гости города обязательно приезжают сюда, чтобы сфоткаться на фоне красных букв. И очень трудно сделать кадры, чтобы на них не попали посторонние вам люди.

В будни площадка перед арт-объектом почти свободна. И особенно красивые фотографии получаются, если «Счастье» попадет в кадр на фоне большого теплохода.

А еще попробуйте подловить и сделать фотки с чайками, которых немало кружит у самого берега.

В комнате мамы и ребенка чисто и уютно. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

3.Покататься на речном трамвайчике

Примерно каждые полчаса от Речного вокзала отправляется «трамвайчик», на котором можно прокатиться по Каме. Прогулка длится полтора часа – этого времени вполне достаточно, чтобы насладиться прекрасными пейзажами вокруг в относительной тишине. На вечерних прогулках, особенно в выходные, отдыхающих гораздо больше.

Еще один бонус дневного мини-путешествия – цена на билет. До 17 часов взрослый билет стоит 420 рублей (вечером – 500). Билеты продают в кассах на Перми 1.

В игровой зоне нет никакой толчеи. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

4.Раздолье в детской зоне

Когда на набережной открыли супер-площадку для детей, мы с дочкой пришли ее тестить в выходной день. И не смогли нормально поиграть: малышня буквально кишила на лазалках, в песочнице и на паутинках.

В пятницу днем здесь, конечно, тоже было много детей, но качельки-карусельки оказались в свободном доступе. На площадке мы провели больше часа, напоследок заглянув в комнату мамы и ребенка. Здесь вполне себе чисто, аккуратно и функционально. Есть диванчик, столик для переодевания и даже закрытая кабинка, если нужно покормить ребенка.

5.Сиеста под шум воды

В этом году в День города между детской площадкой и новым амфитеатром открылось еще одно пространство – лаунж-зона, где установили деревянные беседки, скамейки и шезлонги. Здесь же можно покачаться на кольцах-качелях.

Уютное местечко сразу облюбовала молодежь. Когда мы пришли, все беседки были заняты дружными и шумными компаниями. Кому не хватило места, сидели прямо на зеленых лужайках. А шезлонги оказались идеальным местом для подремать или «посидеть» в телефоне.

В очереди к качелям в будни стоять не пришлось. Необычно, удобно, устойчиво – ребенок должен сильно постараться, чтобы упасть. Не очень понравилось, что все забираются на качель с ногами, из-за этого белоснежные кольца выглядят замызганными.

В лаунж-зоне есть все для отдыха. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

6.Мороженое. Еще мороженое.

Обещанное панорамное кафе в лаунж-зоне до сих пор не открылось, но мест, где можно перекусить, более чем достаточно. Киоски и маленькие кафешки тянутся вдоль всей променадной части набережной. Бургеры, хот-доги, пончики стоят в районе 100 рублей, примерно столько же заплатите за мороженое. Его здесь просто навалом – на любой вкус. Бутылка простой питьевой воды стоит 50 рублей, морсы и кофе – 100.

7.Безопасная променадная зона

Несомненный плюс гулять вдоль Камы в будни – мало людей. Вы не двигаетесь в общем потоке, а действительно гуляете в том темпе, в каком хотите. Еще нам почти не встречались велосипедисты и самокатчики, поэтому гулять вполне комфортно и безопасно.

В лаунж-зоне можно даже подремать. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

8.Место для спорта

Если вы любите заниматься спортом на свежем воздухе, на набережной оборудована большая площадка с тренажерами. Правда, и желающих подкачать мышцы здесь тоже не мало. Явно те, кто ходит в качалку на Каме регулярно.

9.Вязаные зайчики и модные косынки

На обратном пути можно заглянуть в сувенирные лавки и купить милые безделушки. Здесь по демократичным ценам продают памятную сувенирку, игрушки ручной работы, модные платки и косынки, детскую одежду с яркими принтами и многое другое.

Мне нравится этот тренажер!

10.Много цветов и чистота

Особо хотелось бы отметить, как хорошо здесь следят за порядком. Вокруг идеальная чистота – ни одной бумажки. И очень много ярких клумб с цветами, необычных кустарников и деревьев.

А осенью набережную еще продлят – от Коммунального моста до порта Пермь. Здесь появится спортивная зона: площадки для баскетбола, мини-футбола, стритбола, воркаута, кроссфита, тренажеров, единоборств, большого тенниса, настольного тенниса.