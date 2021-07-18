Лето в большом городе: 10 причин прогуляться по набережной Камы в будний день

В будний день на набережной не многолюдно.
Фото: Вероника РАНГУЛОВА
- Пермь этим летом напоминает город – курорт, - обсуждают в соцсетях горожане. – Погода с мая радует теплом и солнцем, вечерние закаты – не хуже, чем на море. И настроение – на высоте, люди улыбаются, гуляют, общаются.
Одно из любимых мест отдыха – набережная Камы, которая в этом году стала еще лучше: сразу за детской площадкой открылась лаунж-зона, где можно покачаться на кольцах-качелях или отдохнуть в уютных деревянных беседках.
В будни вам не придется стоять в очереди, чтобы покачаться на качелях или позаниматься на тренажере.
Фото: Вероника РАНГУЛОВА
В выходные здесь празднично и многолюдно, поэтому порой, чтобы покачаться на качелях или отдохнуть в деревянном шезлонге, приходится стоять в очереди. Журналисты «КП» прогулялись по набережной в будни и нашли 10 аргументов прийти сюда именно в рабочее время.
1.Парковки хватит на всех
На набережной обустроена довольно вместительная парковка, но в выходные найти свободное местечко – проблематично. Лучше приходить сюда пешком или добираться на общественном транспорте.
А вот в разгар рабочего дня – места есть всегда.
Прогулка по Каме - что может быть лучше?
Фото: Вероника РАНГУЛОВА
2.Сделать селфи с чайками или на фоне «Счастья»
«Счастье не за горами» - любимый арт-объект многих пермяков. А уж гости города обязательно приезжают сюда, чтобы сфоткаться на фоне красных букв. И очень трудно сделать кадры, чтобы на них не попали посторонние вам люди.
В будни площадка перед арт-объектом почти свободна. И особенно красивые фотографии получаются, если «Счастье» попадет в кадр на фоне большого теплохода.
А еще попробуйте подловить и сделать фотки с чайками, которых немало кружит у самого берега.
В комнате мамы и ребенка чисто и уютно.
Фото: Вероника РАНГУЛОВА
3.Покататься на речном трамвайчике
Примерно каждые полчаса от Речного вокзала отправляется «трамвайчик», на котором можно прокатиться по Каме. Прогулка длится полтора часа – этого времени вполне достаточно, чтобы насладиться прекрасными пейзажами вокруг в относительной тишине. На вечерних прогулках, особенно в выходные, отдыхающих гораздо больше.
Еще один бонус дневного мини-путешествия – цена на билет. До 17 часов взрослый билет стоит 420 рублей (вечером – 500). Билеты продают в кассах на Перми 1.
В игровой зоне нет никакой толчеи.
Фото: Вероника РАНГУЛОВА
4.Раздолье в детской зоне
Когда на набережной открыли супер-площадку для детей, мы с дочкой пришли ее тестить в выходной день. И не смогли нормально поиграть: малышня буквально кишила на лазалках, в песочнице и на паутинках.
В пятницу днем здесь, конечно, тоже было много детей, но качельки-карусельки оказались в свободном доступе. На площадке мы провели больше часа, напоследок заглянув в комнату мамы и ребенка. Здесь вполне себе чисто, аккуратно и функционально. Есть диванчик, столик для переодевания и даже закрытая кабинка, если нужно покормить ребенка.
5.Сиеста под шум воды
В этом году в День города между детской площадкой и новым амфитеатром открылось еще одно пространство – лаунж-зона, где установили деревянные беседки, скамейки и шезлонги. Здесь же можно покачаться на кольцах-качелях.
Уютное местечко сразу облюбовала молодежь. Когда мы пришли, все беседки были заняты дружными и шумными компаниями. Кому не хватило места, сидели прямо на зеленых лужайках. А шезлонги оказались идеальным местом для подремать или «посидеть» в телефоне.
В очереди к качелям в будни стоять не пришлось. Необычно, удобно, устойчиво – ребенок должен сильно постараться, чтобы упасть. Не очень понравилось, что все забираются на качель с ногами, из-за этого белоснежные кольца выглядят замызганными.
В лаунж-зоне есть все для отдыха.
Фото: Вероника РАНГУЛОВА
6.Мороженое. Еще мороженое.
Обещанное панорамное кафе в лаунж-зоне до сих пор не открылось, но мест, где можно перекусить, более чем достаточно. Киоски и маленькие кафешки тянутся вдоль всей променадной части набережной. Бургеры, хот-доги, пончики стоят в районе 100 рублей, примерно столько же заплатите за мороженое. Его здесь просто навалом – на любой вкус. Бутылка простой питьевой воды стоит 50 рублей, морсы и кофе – 100.
7.Безопасная променадная зона
Несомненный плюс гулять вдоль Камы в будни – мало людей. Вы не двигаетесь в общем потоке, а действительно гуляете в том темпе, в каком хотите. Еще нам почти не встречались велосипедисты и самокатчики, поэтому гулять вполне комфортно и безопасно.
В лаунж-зоне можно даже подремать.
Фото: Вероника РАНГУЛОВА
8.Место для спорта
Если вы любите заниматься спортом на свежем воздухе, на набережной оборудована большая площадка с тренажерами. Правда, и желающих подкачать мышцы здесь тоже не мало. Явно те, кто ходит в качалку на Каме регулярно.
9.Вязаные зайчики и модные косынки
На обратном пути можно заглянуть в сувенирные лавки и купить милые безделушки. Здесь по демократичным ценам продают памятную сувенирку, игрушки ручной работы, модные платки и косынки, детскую одежду с яркими принтами и многое другое.
Мне нравится этот тренажер!
10.Много цветов и чистота
Особо хотелось бы отметить, как хорошо здесь следят за порядком. Вокруг идеальная чистота – ни одной бумажки. И очень много ярких клумб с цветами, необычных кустарников и деревьев.
А осенью набережную еще продлят – от Коммунального моста до порта Пермь. Здесь появится спортивная зона: площадки для баскетбола, мини-футбола, стритбола, воркаута, кроссфита, тренажеров, единоборств, большого тенниса, настольного тенниса.