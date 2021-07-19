В Перми окончены поиски 25-летнего молодого человека

Фото: «Лиза Алерт»

Пропавшего в Перми 25-летнего Константина Т. нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, Константин перестал выходить на связь 7 июля. Родственники молодого человека обратились в полицию и к волонтерам. Поздним вечером 18 июля поисковики сообщили, что Константина нашли живым и здоровым. Где все это время пропадал молодой человек, не сообщается.

Тем временем в Перми продолжаются поиски загадочно пропавшего Арсения Воронцова. Родственники готовы заплатить вознаграждение за достоверную информацию о нем.