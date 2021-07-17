В списке заболевших почти 100 детей. А всего положительный тест на COVID-19 получили 390 жителей Пермского края

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 67 102 человек. Фото: архив "КП"

Роспотребнадзор опубликовал новые данные исследований на коронавирус на 17 июля 2021 года. За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено 390 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 341 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- В числе 390 новых инфицированных 168 мужчин, 222 – женщины и 95 детей, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 66 человек, от 30 до 49 лет – 96 человек, 83 в возрасте 50-64 и 50 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 67 102 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми дети стали чаще болеть коронавирусом. Почему?

Детский инфекционист рассказала, какие симптомы должны насторожить родителей (Подробнее...)