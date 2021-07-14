В Перми дети стали чаще болеть коронавирусом. Почему?

В группе риска по тяжелому течению ковида находятся дети с такими проблемами, как ожирение, сахарный диабет, онкопатологии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В третью волну коронавируса в Пермском крае опасное заболевание стали все чаще выявлять у детей. Если весной и осенью это были лишь единичные случаи, то сейчас каждый день в списке заболевших по несколько десятков малышей: 13 июля таких было 43 ребенка, а сутками ранее - 72. Почему в третью волну дети стали чаще заражаться? Как родителям понять, что у ребенка ковид, а не банальное ОРВИ? На эти и другие вопросы «Комсомолке» ответили детские врачи.

- К сожалению, дети живут в обществе, а не изолированно, и поэтому если идет подъем заболеваемости среди взрослых, то заражаются и дети, - объяснила в эфире Радио «Комсомольская правда» главный внештатный детский инфекционист Минздрава Пермского края Галина Батракова. - Замечу, такое положение дел было и в первую, и во вторую волну коронавируса, просто сейчас стали чаще болеть дети более раннего, дошкольного возраста. Потому что школьники из-за летних каникул сейчас разобщены.

Родителям, чтобы не заразить ребенка коронавирусом, нужно избегать мест массового скопления людей. Опасная инфекция распространяется воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, а маленькие дети постоянно все тянут в рот.

Заразиться можно и дома. Если в семье кто-то заболел, то нужно постараться ребенка изолировать, а для профилактики пользоваться противовирусными спреями, чаще мыть руки и обрабатывать поверхности антисептиками.

Ранее главными симптомами коронавируса считались потеря обоняния и вкуса. Сможет ли малыш объяснить, что с ним происходит, чтобы родители не пропустили начало болезни?

- Сейчас, в третью волну, эти симптомы не так актуальны, вкус и обоняние практически ни у кого не исчезает, и коронавирус начинается, как обычное ОРВИ: с температуры и катаральных явлений: першения в горле, покашливания, заложенности носа, - говорит инфекционист. - Подобные симптомы должны насторожить родителей и при их появлении мамам и папам необходимо сразу обратиться к врачу.

Радует, что, как и в предыдущие волны пандемии, дети переносят инфекцию легче взрослых, и в Пермском крае не было зарегистрировано ни одного летального случая среди тех, кому нет 18 лет. Правда, сейчас врачи ведут борьбу за жизнь одного ребенка, который находится в реанимации детского инфекционного отделения. Диагноз «ковид» у него пока не подтвержден, но он длительное время находился в контакте с больной мамой.

В группе риска по тяжелому течению заболевания находятся дети с такими проблемами, как ожирение, сахарный диабет, онкопатологии. Недавно в России начались испытания вакцины «Спутник V» для детей старше 12 лет. И пермские врачи очень ждут ее появления, ведь при заболевании коронавирусной инфекцией чем старше ребенок, тем тяжелее он болеет.