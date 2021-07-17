Два микрорайона в Перми остались без воды

К вечеру 17 июля вода начнет поступать в краны жителей двух микрорайонов в Индустриальном районе. Фото: архив "КП"

В Индустриальном районе Перми произошла авария на водоводе, из-за этого остались без воды два микрорайона - Нагорный и Авиагородок.

- Утром 17 июля бригада «НОВОГОРа», работавшая всю ночь, завершила ремонт магистрального водовода по ул. Моторостроителей, 21, - сообщает сайт компании. - С 6 утра 17 июля началось постепенное заполнение системы водой. Полностью давление при подаче воды в микрорайонах Нагорный и Авиагородок нормализуется к концу дня.

Напомним, накануне в центре Перми произошло еще одно ЧП: дорожные рабочие повредили водовод и из земли забил большой фонтан. Из-за этого происшествия даже пришлось временно поменять маршруты общественного транспорта.