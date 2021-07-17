В массовом ДТП на шоссе Космонавтов в Перми есть пострадавшие

Фото с места аварии: подписчица группы Вконтакте ЧП Пермский край [16+].

Утром в субботу, 17 июля в Перми произошло массовое ДТП. В районе СК Сухарева столкнулись несколько автомобилей. В ГИБДД прокомментировали причину аварии.

- Водитель автомобиля Audi, двигаясь по шоссе Космонавтов, не выдержал дистанцию до впереди идущих автомобилей и столкнулся с ними, в том числе и с автобусом, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Транспортные средства получили механические повреждения, но есть и пострадавшие. Это 80-летняя пассажирка автомобиля Ока.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП и его причины.