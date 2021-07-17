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Происшествия17 июля 2021 8:26

Столкнулись пять машин: в субботу утром в Перми произошло массовое ДТП

Авария случилась на шоссе Космонавтов
Алена ОВЧИННИКОВА
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Массовое ДТП произошло на шоссе Космонавтов утром 17 июля

Массовое ДТП произошло на шоссе Космонавтов утром 17 июля

Фото: архив "КП"

Утром 17 июля в Перми на шоссе Космонавтов произошло массовое ДТП. Видео с места аварии подписчики разместили в Instagram chp_59. Судя по кадрам, на ровной трассе столкнулись пять автомобилей. Две легковушки получили серьезные повреждения, остальные три – отделались легко.

«Перестроиться не успел», «В телефоне завис или уснул», «Может, сердце отказало?» - комментируют пост подписчики.

«КП» направили запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причину ДТП и сведения о пострадавших.

- Сотрудники ГИБДД до сих пор работают на месте, как только появится информация, мы ее озвучим, - ответили в краевом главке.