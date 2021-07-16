МЧС предупреждает о ливнях, граде и шквалистом ветре в Пермском крае

В Прикамье ожидаются ливни и шквалистый ветер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае в ближайшие часы резко изменится погода. МЧС предупреждает жителей и рекомендует быть внимательнее. Синоптики сообщают, что в ближайшие 1-3 часа 16 июля и в первой половине ночи 17 июля местами по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Погода в Пермском крае на выходные: засверкают грозы и пройдут дожди

Синоптики рассказали о погоде с 16 по 18 июля (Подробнее...)