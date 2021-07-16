Погода в Пермском крае на выходные: засверкают грозы и пройдут дожди

В Пермском крае в выходные пройдут дожди и грозы. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае выходные обещают быть теплыми, но не обойдется без осадков. Синоптики рассказали о погоде с 16 по 18 июля в регионе.

В пятницу ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, гроза, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, западный, ночью 2–7 м/с, днем 5–10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 10–15°, днем 22–27°. В некоторых районах сохраняется высокая пожарная опасность.

В субботу, 17 июля, облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 23–28°.

18 июля погода температура воздуха сильно не изменится, но дождей будет больше. В воскресенье облачно, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 4–9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11–16°, днем 23–28°.