В Перми один из пассажиров умер прямо в автобусе

Пожилой мужчина скончался в автобусе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми утром 15 июля в салоне автобуса № 55 скончался 70-летний мужчина. По информации источника, ему стало плохо, кондуктор позвонила в «скорую помощь», но мужчина скончался до их приезда. Медикам лишь оставалось констатировать его смерь. Причину из-за которой скончался пассажир, установит экспертиза.

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