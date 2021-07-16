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Происшествия16 июля 2021 10:51

В Перми один из пассажиров умер прямо в автобусе

Происшествие случилось на маршруте № 55
Анна Маркова
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Пожилой мужчина скончался в автобусе.

Пожилой мужчина скончался в автобусе.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми утром 15 июля в салоне автобуса № 55 скончался 70-летний мужчина. По информации источника, ему стало плохо, кондуктор позвонила в «скорую помощь», но мужчина скончался до их приезда. Медикам лишь оставалось констатировать его смерь. Причину из-за которой скончался пассажир, установит экспертиза.

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