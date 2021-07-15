Потоп в Соликамске: из-за сильного ливня на улицах города образовались реки

Затопленный двор Соликамска. Фото: t.me/SluhovoiAnalizator

После знойной жары на некоторые населенные пункты Пермского края обрушились сильные ливни. По данным карты осадков Яндекса, проливные дожди идут в Барде, Сылве, Березовке, вблизи Горонозаводска и Соликамске. Но, судя по видео из социальных сетей, сильней всего из-за дождя пострадал именно Соликамск. На некоторых улицах города образовались реки, вода скрывает проезжающие машины по капот, а дворы залило так, что люди стоят в воде по колено. Местные жители делятся фотографяими и видео потопа в социальных сетях.

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