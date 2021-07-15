аз будет подписан губернатором Дмитрием Махониным в начале следующей недели. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае будет введен режим ЧС, об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Режим чрезвычайной ситуацией вызван засухой. Указ будет подписан губернатором Дмитрием Махониным в начале следующей недели.

Это даст возможность фермерам не платить штрафы за неисполнение показателей, вести аграриям диалог с банками о продлении сроков кредитных обязательств, мобилизовать работу с территориальными органами власти.

С мая по июнь температурный максимум в Пермском каре составил +32 С. Это привело к плохому прорастанию семян, сокращению урожая зерновых и замедлению роста сочных кормов и травы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дым от лесных пожаров накрыл Пермь

Специалисты рассказали, сколько еще он может окутывать город (Подробнее..)