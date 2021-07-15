В Пермском крае нашли погибшим пропавшего в июне мужчину

- Фото: Василий Вахрин

- Найден, погиб, выражаем соболезнование родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске, - написали волонтеры поискового отряда "Регион 59" к посту о пропавшем 50-летнем Вячеславе К.

Напомним, с 23 июня Вячеслав перестал выходить на связь. Сообщалось, что мужчина может находиться как в Пермском крае, так и в Воронеже, а также, что он нуждается в медпомощи. Его искали волонтеры и полицейские. Сегодня стало известно, что Вячеслава, к сожалению, нашли погибшим.

По информации от источника, знакомого с ситуацией, смерть мужчины не носит криминальный характер.

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