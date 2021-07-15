В Екатеринбурге состоялось межрегиональное совещание по теме комплексного обращения с отходами с участием представителей Прикамья

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На межрегиональном совещании по теме комплексного обращения с отходами, которое состоялось в среду, 14 июля, вместе с органами власти, региональными операторами и предпринимателями УрФО приняли участие и представители Пермского края: председатель общественного совета проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» в Пермском крае Вячеслав Марков и председатель комитета по экологии и природопользованию Пермской торгово-промышленной палаты, заместитель председателя общественного совета по экологии при губернаторе Пермского края Дмитрий Клейн.

Пермяки были единственными участниками дискуссии, приехавшими из другого федерального округа. Они были приглашены на совещание в соответствии с недавно подписанным в рамках Международной промышленной выставки «ИННПОРОМ-2021» соглашением о сотрудничестве правительств Пермского края и Свердловской области.

Термин «экономика замкнутого цикла» в лексиконе российских промышленников появился не так давно. Его смысл заключается в переходе от использования ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, то есть к более эффективной переработке вторичного сырья. О том, как ее организовать, и шла речь на совещании.

Переход на замкнутый цикл экономики в России осуществляется в рамках национального проекта «Экология». В сентябре 2020 года министерством природных ресурсов и экологии РФ был запущен пилотный проект «Комплексное обращение с ТКО по принципу экономики замкнутого цикла», и сегодня ведомство производит отбор регионов для участия в нем. Потенциальным участником проекта может стать любой субъект федерации, заинтересованный в интенсивном развитии этой сферы.

Власти Свердловской области намерены к 2026 году перерабатывать все 1,5 млн. тонн твердых коммунальных отходов, которые образуются на его территории, с помощью мусоросортировочных комплексов. Таких сегодня в области имеется четыре, а необходимо двенадцать. Стоимость их строительства оценивается в 25-30 млрд рублей, источниками его финансирования могут стать бюджетные ресурсы, средства регионального оператора, а также кредиты и тариф для населения.

В ходе дискуссии было признано, что спустя два года с начала «мусорной реформы» эффективной системы обращения с отходами в округе выстроить пока не удалось. Помехой для ее создания стали отсутствие единой схемы накопления отходов, необходимой логистики, нехватка средств и сырья. Также более качественным и детальным должно быть и российское законодательство в этой сфере.

Вячеслав Марков, председатель общественного совета проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» в Пермском крае:

– Задачи, встающие перед организаторами реализации реформы, однотипны для любого города Российской Федерации, независимо от объема образующегося мусора – будь то один миллион тонн, как в Пермском крае, или полтора, как в Свердловской области. Основным инструментом развития отрасли являются региональные программы и схемы обращения с отходами, организация раздельного сбора и накопления мусора, а также системы его учёта для последующей передачи в качестве сырьевой базы профильным компаниям.

При этом регоператоры всех регионов отмечают, что население пока не готово к организации раздельного сбора ТКО, однако позитивный опыт в этом направлении есть во всех субъектах и его необходимо развивать. В частности, в нескольких муниципалитетах Прикамья сегодня идет эксперимент по раздельному сбору мусора. По сведениям регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго», только в июне пермяки самостоятельно рассортировали около 50 тонн мусора.

Внедрение раздельного сбора в регионе стартовало по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в прошлом году с пилотного проекта в Дзержинском районе Перми, где было установлено порядка 70 контейнеров. Участниками эксперимента стали 17 тыс. жителей. В июне этого года регоператор дополнительно разместил еще 450 емкостей для раздельного сбора на контейнерных площадках во всех районах столицы Прикамья.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

– Мы должны популяризировать сортировку мусора среди населения. Национальный проект «Экология» предусматривает, что к 2028 году необходимо выйти на показатель в 100% охвата жителей Прикамья раздельным сбором.

Для решения этой и других задач мусорной реформы необходима консолидация усилий всех заинтересованных сторон процесса: органов власти, переработчиков и региональных операторов. Решение об этом и стало итогом встречи в Екатеринбурге, на котором присутствовали, набираясь опыта, пермяки.